Après les caves ouvertes, place aux pintes ouvertes

On connaissait les caves ouvertes, GastroVaud lance, le premier week-end de décembre, les pintes ouvertes, un nouvel événement qui trouvera certainement sa place chaque année dans l’agenda des manifestations vaudoises. Ainsi, les vendredi 1er et samedi 2 décembre 2017, plus de 80 restaurants répartis sur l’ensemble du territoire cantonal proposeront pour 20 fr. un menu qui fleure bon le terroir, l’authenticité et la convivialité. Au menu, les restaurants participants (liste ici) proposeront du saucisson sec vaudois IGP accompagné de sa baguette artisanale, une fondue 100% Gruyère vaudois AOP et son pain quadrillé, ainsi qu’un verre de chasselas. A noter que, vu le succès rencontré, il est vivement conseillé de réserver pour s’assurer qu’il reste des places. Président de GastroVaud, Gilles Meystre sera notre invité ce vendredi 1er décembre dès 8h, aux côtés de Jean-Charles Simon et Nathanaël Rochat pour la revue de presse humoristique.

