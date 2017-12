La féerie du Marché de Noël s’empare du Château de Morges

Avec la destruction des Halles CFF, d’aucuns pensaient que Morges serait orphelin de tout Marché de Noël. Mais c’était sans compter sur la motivation des Morgiens. Menée par Véronique Bornand-Sickenberg, une association a été mise sur pied pour reprendre l’organisation et lever des fonds afin de faire perdurer ce rendez-vous hivernal incontournable de la région. C’est dans le cadre féerique du Château de Morges que cette nouvelle version du Marché de Noël aura lieu du 7 au 10 décembre et du 14 au 17 décembre. Ce lundi 4 décembre, dès 8h, nous recevrons les organisatrices pour en savoir plus sur cet événement très attendu.

