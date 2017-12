Emma Stone ne sait pas ou vivre dans le futur

L’actrice du film ‘Battle of the Sexes’ vit pour le moment à New York et même si elle adore sa vie dans la Grosse Pomme, elle pense à se relocaliser dans le futur, car elle souhaiterait découvrir de nouveaux endroits. Mais elle rajoute qu’elle ne sait pas ou se baser de façon permanente.

Lors de son interview pour le magazine Marie Claire, elle affirme: "Pour le moment, je loue une maison à New York pendant le tournage de Maniac. Je ne sais pas ou je vais vivre pour le reste de ma vie. C’est une question intéressante. J’aime vivre ici. Je veux changer ma relation avec la ville. Je vais toujours dans les mêmes restaurants et je reste toujours dans le même quartier. Je travaille dans différents endroits, tout le temps, et je suis à l’aise quand je reste dans les mêmes quartiers."

Emma joue la star du tennis Billie Jean King dans le film ‘Battle of the Sexes’, et elle a révélé que pour pouvoir honorer les compétences de son personnage, elle a dû passer des mois à faire de l’entrainement avec la star iconique avant de débuter le tournage.

Elle explique: "Notre coach de tennis, Vince Spadea, qui a aussi entraîné Steve Carrel, m’a donné des cours de tennis tous les jours. Mais j’ai rencontré Billie Jean plusieurs fois avant de commencer le tournage. Quand je suis allée à son terrain à New York et elle a réalisé que personne n’avait vraiment joué avec moi. Je me suis transformée en chien, elle me jetait des balles. On devait commencer simplement. Donc ça a été mon premier cours de tennis avec elle, je devais juste attraper."