Justin Timberlake explique l’origine du hit ‘SexyBack’

L’acteur et chanteur de 36 ans a déclaré qu’il n’avait jamais été interrogé sur son tube de 2006, tube où le chanteur affirme "I’m bringing sexy back/Je ramène sexy". Et il explique que les paroles étaient une promesse pour ses voisins, qui lui ont demandé de garder leur lapin.

Le présentateur Stephen Colbert a demandé à Justin s’il pouvait lui poser une question personnelle, puis il a demandé: "Quand tu as ramené sexy, il était passé ou ?"

Et la star du film ‘Social Network’ a répliqué: "Wow. Personne n’a jamais posé la question. Sexy c’était en fait le nom du lapin de mes voisins. Tu vois, ils étaient eu Nebraska pour le week-end et je gardais le lapin, mais ils étaient inquiets que je ne le ramène pas. Donc je voulais les rassurer via cette chanson, leur dire que je ramenais Sexy."

De son côté, la femme de Justin, Jessica Biel, a récemment affirmé que son mari et son fils de deux ans, Silas, étaient virtuellement "la même personne".

Elle déclare: "Ils sont la même personne. Ils aiment s’asseoir et regarder le golf ensemble. La seule chaîne que Silas peut regarder, c’est la chaîne du golf, ce qui est très drôle."

Mais Jessica ne souhaite pas voir son fils suivre les pas de son père dans l’univers de la musique.

Elle s’est exprimée sur ses futurs plans, et en ce qui concerne son fils, elle déclare: "Il y a une chose que je ne veux pas pour lui. Je ne veux pas qu’il soit musicien. Je sais ce que vous vous dites. Bonne chance avec ça, pas vrai ? J’ai vu les épreuves par lesquelles Justin est passé. Et il est au top. Il peut travailler avec n’importe quel producteur et il peut faire des titres pour les radios. Et ça vient de quelqu’un qui fait de la bonne musique. Il fait des tournées, et ça a l’air d’être simple. Mais il a travaillé pendant des années et des années pour en arriver là. J’ai déjà cette image de Silas en train de lutter pour devenir musicien. Je veux qu’il soit un ingénieur ou un docteur, ou quelque chose comme ça."