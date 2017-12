Margot Robbie n’est pas prête à avoir des enfants

L’actrice du film ‘Moi, Tonya’ s’est mariée avec son partenaire de long-terme Tom Ackerley, l’année dernière, et elle admet que depuis le mariage, elle ne cesse d’entendre la question "Quand comptez-vous faire des enfants ?".

Elle affirme: "Tout le monde n’arrête pas de me dire ‘Tu es mariée maintenant, tu dois avoir des enfants.’ Mais tu n’as pas à le faire. Tu peux seulement être mariée."

La star de 27 ans a récemment admis être "amie de message" avec le prince Harry, mais elle rajoute qu’elle n’attend pas à recevoir une invitation pour le mariage royal, qui aura lieu en mai 2018.

Elle déclare: "Tout le monde adore un mariage royal, quand ce genre de mariage a lieu, toute la ville célèbre."

Il lui a été demandé si elle pensait être invitée au mariage, et elle a répondu à ‘Extra’: "Je ne l’ai pas invité au mien, donc je ne pense pas qu’il va le faire."

Et Margot a récemment affirmé qu’elle ne portait pas sa bague lorsqu’elle travaillait, par peur de la perdre.

Elle explique: "Je ne peux surement pas la porter durant la semaine quand je travaille. Je ne veux pas la perdre sur un tournage. Je la porte durant le week-end."

Et la star de ‘Suicide Squad’, qui a rencontré son petit-ami réalisateur en 2013, sur le tournage de ‘Suite Française’, pense que rien n’a changé entre elle et son mari de 27 ans, depuis qu’il lui a passé la bague au doigt. Ils sont toujours "meilleurs amis et colocataires".

Elle partage: "On était meilleurs amis et colocataires avant, et maintenant on est toujours meilleurs amis et colocataires, donc rien n’a changé."

Et la star du ‘Loup de Wall Street’ a admis qu’elle essayait de jongler entre sa carrière et sa propre compagnie de production.

Elle déclare: "Tu rates beaucoup de choses, tu es rarement en vacances,tu rates tous les mariages, tous les anniversaires. Je n’ai pas été une fois chez moi cette année, je n’ai pas vu mes meilleurs amis, mon neveu. Donc c’est un peu blessant de sacrifier toutes ces choses, mais c’est très satisfaisant de construire quelque chose et de faire partie de quelque chose."