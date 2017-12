Rebel Wilson ne se trouve pas belle

L’actrice de 37 ans a admis qu’elle trouvait ses co-stars de ‘Pitch Perfect 3’, dont Brittany Snow, Ruby Rose, Hailee Steinfeld et Anna Kendrick, "magnifiques", mais elle rajoute qu’elle ne se place pas dans la même catégorie.

La star australienne affirme: "Tout le monde est différent et je pense que c’est bien, mais je pense aussi que toutes les filles, à part moi, sont belles et magnifiques."

Et Rebel a révélé qu’elle adorait travailler avec ces filles, car elle les trouve drôles et gentilles.

Lors d’une interview pour Yahoo Be, elle déclare: "Elles ont toutes cette lumière qui brille et je pense que c’est la raison pour laquelle on s’amuse tellement sur le tournage. Car elles sont belles à l’extérieur et à l’intérieur."

Rebel a aussi affirmé qu’avoir des rondeurs , l’avait aidé dans sa carrière d’actrice.

Pour donner un exemple, Rebel est revenue sur la première pièce qu’elle a écrite, lorsqu’elle a embauché une actrice ronde.

Elle partage: "C’était comme: ‘Oh cette fille est drôle, elle fait beaucoup rire, beaucoup plus facile que pour moi. Pourquoi ça ?’ Car je ne pense pas qu’il y ait tant de différence au niveau du talent. Et je me souviens avoir pensé: ‘Je pense que c’est parce qu’elle est plus grosse.’ Et puis, je ne sais pas, j’ai pensé: ‘Comment pourrais-je obtenir plus de rires ? Peut-être si j’étais plus ronde…’ Et puis soudain, je suis devenue plus grosse, et j’ai fait de la comédie."

Rebel avait aussi admis ne pas savoir si elle souhaitait perdre du poids.

Elle avait déclaré: "Oh ouais ! Je vais faire une pause de 6 mois, et je vais faire une transformation totale. Puis beaucoup de personnes me disent: ‘Non faut pas faire ça ! Et je me dis: ‘Pourquoi pas ?’"