Rosario Dawson n’est plus avec Eric Andre !

L’actrice Rosario Dawson et son compagnon Eric Andre auraient décidé de se séparer après plus d’an de relation.

Une source affirme au magazine Us Weekly: "Ca a juste suivi son cours. Ca n’a jamais été quelque chose de sérieux."

Lorsque Rosario (38 ans) et Eric (34 ans) ont officialisé leur relation sur les réseaux sociaux, lors de la Saint Valentin, beaucoup de fans ont pensé que ce n’était qu’une blague, vu qu’Eric est un humoriste connu pour ses célèbres farces.

Le comédien et acteur avait publié dans un tweet désormais effacé: "La femme la plus magnifique incontestée sur la planète @rosariodawson je t’aime bb #HappyValentinesDay"

Il avait plus tard posté une photo du couple en train de s’embrasser, avec la légende: "Une de plus pour @chancetherapper #preuve #pasuneblague @rosariodawson"

Puis Rosario avait répondu au message d’Eric en publiant: "#MonMecPrincipal #Valentin."

Rosario a rendu hommage à Eric sur Instagram en septembre dernier, en postant une photo de lui à côté de son lit d’hôpital, après qu’elle ait été opérée d’une blessure interne liée à un kyste rompu, au niveau de ses ovaires, en 2016.

Elle avait publié: "Ce week-end marque une année depuis que j’ai été opérée d’urgence pour stopper un saignement interne, lié à une rupture de kyste ovarien. C’était la première fois que j’ai dit à @ericf***ingandre que je l’aimais. (Et surement pas la dernière). Reconnaissante qu’il ait pris soin de moi… La vie te rappelle toujours et toujours et toujours ce qui est important."

Rosario est maman d’une fille de 15 ans, qu’elle a adoptée en 2014.

Avant Eric, l’actrice est sortie avec le DJ Mathieu Schreyer, ainsi qu’avec le réalisateur du film ‘Trainspotting’ Danny Boyle, jusqu’en 2013.

En ce qui concerne la rupture avec Danny, elle avait affirmé: "Ce n’est pas comme si on avait annoncé notre relation, donc on ne va pas annoncer la rupture. J’adore Danny. Il est merveilleux et on a été ensemble plus longtemps que ce que les gens pensent."