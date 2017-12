Ruby Rose veut faire un duo avec Taylor Swift

L’actrice de 31 ans joue le rôle de Calamity dans le troisième volet de la saga Pitch Perfect, et elle a été si impressionnée par ses talents de chanteuse dans le film, qu’elle souhaiterait persuader Taylor Swift de faire un duo avec elle.

Lors d’une interview pour Yahoo!, elle déclare: "Taylor si tu regardes ça, et je sais que tu le fais évidemment, tu n’as rien d’autre à faire. Je pense qu’on devrait faire un duo toutes les deux, faisons le. J’adore chanter et il y a de nombreuses opportunités dans les films de nos jours. Je ne pense pas sortir un album de noël car je pense que la deadline est passée, mais qui sait l’année prochaine peut-être ?"

Et la star de ‘Orange is the New Black’ sera sûrement prête pour ce duo, vu que sa petite-amie, la chanteuse Jessica Origliasso du groupe The Veronicas, avec qui elle est depuis novembre 2016, lui a déjà donné des cours de guitare.

Jessica a récemment déclaré: "Je lui ai donné des cours de guitare. Elle est très bien. Elle joue de la guitare dans le film Pitch Perfect 3. Je n’arrête pas de lui dire qu’elle doit venir et jouer ‘In My Blood’ ou ‘The Only High’ à la guitare avec nous durant un concert. J’attends le jour où elle viendra me surprendre en plein concert et commencera à jouer de la guitare avec nous."

Ruby, qui a retrouvé Jessica l’année dernière, lorsqu’elle a joué dans le clip de ‘On Your Side’, après avoir rompu avec elle en 2008, a récemment admis que même s’il y avait des bas et des hauts dans leur relation, elle pense que sa romance est merveilleuse.

Elle partage: "Tout le monde dans la vie dira qu’il y a beaucoup de hauts et de bas. Mais tous les bas nous rendent plus forts. En ce moment je suis dans une position merveilleuse. Tout est fantastique."