Sophia Bush: ‘Ryan Reynolds fait partie des hommes bons à Hollywood’

Sophia Bush affirme que Ryan Reynolds fait partie des "hommes bons à Hollywood".

L’actrice de 35 ans a partagé sa première expérience à l’écran avec Ryan, dans une comédie romantique de 2002 ‘American Party’, et Sophia n’a gardé que de bons souvenirs du tournage aux coté de l’acteur.

Elle partage: "C’était mon premier boulot. Vraiment, je me souviens juste de Ryan comme étant l’homme le plus professionnel et courtois. Vous voulez parler des hommes bons à Hollywood, il en est un. C’est une belle personne."

Ryan avait même donné à sa co-star quelques conseils pour réussir sa carrière d’actrice.

Celle qui jouait Brooke Davis dans Les Frères Scott révèle à ‘Entertainment Tonight’: "Commencer sa carrière d’acteur et avoir son premier baiser avec quelqu’un, et ne pas savoir comment ça se passe… Je lui ai dit que c’était mon premier jour et il a dit ‘Voici certaines choses que tu dois savoir’ et il m’a donné des conseils techniques qui ont été si utiles, c’est juste le meilleur."

Depuis le tournage de ce film, Ryan est devenu l’un des plus grands acteurs à Hollywood. Et Sophia est heureuse de voir son succès en tant qu’acteur, mais aussi en tant que mari et père de famille. Car on rappelle que Ryan est marié avec Blake Lively aka Serena de Gossip Girl, avec qui il a eu deux filles, James et Ines.

Elle déclare: "Durant toutes ces années, je l’ai vu et j’ai regardé sa carrière, et c’est le genre à me dire ‘Je t’ai vu dans ça, tu étais super.’ Et je réponds ‘J’ai vu ce film et j’ai adoré.’ Le voir devenir ce papa incroyablement heureux… Je ne sais pas, il fait partie des gens que j’encourage vraiment. C’est fou de penser que ça fait si longtemps."