La comédienne genevoise Natacha Koutchoumov et le metteur en scène vaudois Denis Maillefer dirigeront la Comédie de Genève dès juillet 2017.

Ils sont jeunes, ils sont romands et ils sont pleins d’ambitions. Le metteur en scène vaudois Denis Maillefer (51 ans) et la comédienne genevoise Natacha Koutchoumov (43 ans) ont été choisis par la Fondation d’art dramatique à Genève pour diriger la Comédie. Dès le 1er juillet, ils auront pour tâche de programmer les saisons théâtrales de l’institution mais aussi et surtout de chapeauter la transition avec la nouvelle Comédie actuellement en cours de construction. L’inauguration du bâtiment est annoncée pour la rentrée 2020 et est estimé à environ 100 millions de francs. Il se dressera dans le quartier de la gare des Eaux-Vives, l’un des points névralgique de la liaison Cornavin-Annemasse.

Denis Maillefer :

Côté programmation, Natacha Koutchoumov évoque le théâtre mais ambitionne de donner une belle place à la danse contemporaine, des formes de cirque ou toute autre forme des arts de la scène.

Natacha Koutchoumov:



La Nouvelle Comédie devrait être terminée en hiver 2019-2020. La Ville de Genève financera son budget de fonctionnement à hauteur de 12 millions de francs, contre 5,5 millions pour l’actuelle Comédie, a fait savoir le conseiller administratif Sami Kanaan, en charge de la Culture.

