La cuvée 2017 du festival Electron a été dévoilée jeudi. Le thème « religion techno » a été retenu pour cette 14ème édition.

Il est né le divin programme du festival électron 2017. Divin comme son affiche qui révèle un DJ auréolé et prêt à faire la messe. Elle aura d’ailleurs lieu du 13 au 16 avril à Genève. Pour sa 14ème édition, l’évènement réuni quelques papes des scènes house techno ou encore dub step internationale. Parmi eux, le mythique duo allemand Booka Shade ou l’une des grandes figures de l’afro-house, Black Coffee. Les artistes locaux ne seront pas en reste. Eux aussi, donneront le prêche. Jérôme Soudan, programmateur de l’événement nous donne ses coups de cœur:

Le festival a également procédé à quelques changements, notamment côté tarif. Le pass en prélocation coûte désormais 45 francs. Emmanuelle Dorsaz, responsable de l’événement:

Et pour la première fois, les festivals Electron et Mapping s’associent pour présenter une exposition consacrée aux arts numériques. Cet espace d’Art et de Création Technologiques (ACT) proposera du 6 avril au 29 mai des ateliers, des conférences et des performances à la croisée des arts électroniques.

Des propos recueillis par Nadia Barth.