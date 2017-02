C’est le grand retour sur scène de Laurent Nicolet.

5 ans après la création de son dernier spectacle « J’ai trop d’amis », l’humoriste genevois prépare son nouveau one man show intitulé « Même pas peur », sur une mise en scène signée Jean-Alexandre Blanchet. Un spectacle qui s’inspire de notre monde anxiogène et de petites angoisses plus personnelles, liées notamment à la paternité. Laurent Nicolet.

Sur la forme : un mélange de stand-up et de sketches, avec quelques personnages, des accents mais pas de costumes. Et une volonté de dédramatiser ce qui peut faire peur au quotidien, dans un monde marqué notamment par l’élection de Donald Trump, la fuite des migrants ou le terrorisme…

« Même pas peur », c’est du 8 mars au 8 avril au théâtre Les Salons à Genève. Renseignements et réservations sur le site www.laurentnicolet.ch