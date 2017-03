Le Paléo Festival qui se tiendra du 18 au 23 juillet a levé le voile mardi à Nyon sur sa programmation. Parmi les têtes d’affiche annoncées figureront Arcade Fire, Red Hot Chili Peppers, Pixies, Jamiroquai, Renaud ou Manu Chao.

C’est sans doute l’un des plus grands coups du Paléo depuis des années… Les Red Hot Chili Peppers sont enfin sur la tête d’affiche du festival nyonnais. La programmation complète a été dévoilée mardi par son fondateur historique Daniel Rossellat. Les festivités seront donc lancées le 18 juillet sur la traditionnelle Plaine de l’Asse et la grande scène verra se succéder de grands noms et de passionnantes découvertes. Arcade Fire, Jamiroquai, Renaud, Pixies, Manu Chao, Macklemore & Rayan Lewis, Justice ou encore Julien Doré pour ne citer qu’eux. Paléo, c’est 93 artistes qui défileront durant 6 jours sur les cinq scènes principales du plus grand open air helvétique. Daniel Rossellat, le patron du festival :

Si la voix de Renaud n’est plus de première fraîcheur, des artistes de la scène émergente se feront une place parmi les plus grands. Jacques Monnier, programmateur du Paléo :

Le Paléo festival c’est du 18 au 23 juillet. La très attendue billetterie s’ouvre le mercredi 5 avril à 12h.

@GhufranBron