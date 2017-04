Le Venoge Festival dévoile la programmation complète de sa 23ème édition qui se déroulera du 16 au 20 août à Penthalaz.

Cette année, l’Open air du Gros-de-Vaud s’offre déjà un jour de concerts supplémentaire. Côté artistes, la soirée du mercredi était déjà connue, avec Erath Wind & Fire, Gilbert Montagné ou encore Imagination. Pour le reste du festival, certains noms ont été annoncés au compte-goutte ces dernières semaines. Aujourd’hui tout, ou presque, a été dévoilé.

Greg Fischer, Président du Venoge Festival:

The Offspring, The Baseballs, Hubert Félix Thiéfaine, Black M, Pegasus ou encore Tal seront ainsi présents à Penthalaz cet été. Côté changements, plusieurs mesures ont été annoncées pour l’édition 2017. À commencer par l’espace restauration: souvent critiqué pour sa lenteur d’accès, il sera revu et déplacé.

Explications de Greg Fischer, Président du Venoge Festival:

Les parkings seront, eux, déplacés à proximité de la gare et de l’autoroute.

Plus d’infos sur la programmation de ce 23ème Venoge Festival sur venogefestival.ch