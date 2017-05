WILL ou Huit années perdues de la vie du jeune Will Shakespeare. C’est le nom de la pièce que la troupe Will & Compagnie s’apprête à jouer à Lausanne.

Elle raconte les années du célèbre dramaturge avant son arrivée à Londres, et le succès qu’on lui connaît. Plongée dans l’univers de la troupe, dans son théâtre éphémère lausannois :

Et pour rêver en compagnie de cette pièce, intitulée WILL ou Huit années perdues de la vie du jeune Will Shakespeare, rendez-vous dès le 30 mai et jusqu’au 5 juin dans ce fameux hangar transformé en théâtre à Lausanne, Chemin d’Entre-Bois 31. Toutes les infos et réservations sur le site www.willetcompagnie.com