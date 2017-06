« L’art de photographier le sport ». C’est le nom de la nouvelle exposition à découvrir au Musée Olympique à Lausanne.

Venue directement du Brooklyn Museum de New York, elle dévoile une rétrospective de 180 photos, de 1843 à nos jours. Elle est la première à mettre les photographes sportifs sur le devant de la scène. Bob Martin, photographe anglais qui participe à cette exposition, explique la spécificité de sa discipline :

Certains de ces photographes ont assisté à des événements qui ont marqué l’histoire du sport. Bob Martin :

Le 8e art, et plus spécifiquement dans sa version sportive, amène le spectateur dans des angles de vues quasiment inaccessibles. Et cette exposition ne s’adresse pas qu’aux amateurs de sport. Anne Chevalley, responsable des programmes culturels et éducatifs du Musée Olympique :

« L’art de photographier le sport » est à voir dès maintenant et jusqu’au 19 novembre au Musée Olympique à Lausanne.