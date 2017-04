Emmanuel Macron avec 23,7% et Marine Le Pen, 21,9%, s’affronteront au 2e tour de la présidentielle en France.

Selon les premières estimations du premier tour publiées dimanche soir, elles placent le candidat d’En Marche en tête devant la candidate du Front national (FN). Suivent Jean-Luc Mélenchon et François Fillon.

Ces estimations ont été établis par les instituts Ipsos, Harris Interactive et Elabe. Selon ces mêmes estimations, le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon et François Fillon sont éliminés. Ils sont au coude-à-coude pour la troisième place.

François Fillon, crédité de 19% à un peu plus de 20%, serait éliminé, tout comme Jean-Luc Mélenchon avec 19% à 20% des voix.

Très loin derrière vient le candidat socialiste Benoît Hamon, dont le score tourne autour de 6-7%.

Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan est entre 4,5% et 5% des suffrages, soit bien plus qu’en 2012. Tous les autres prétendants au second tour, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Jean Lassalle, sont à moins de 5%.

Scénario inédit

Ce scénario Macron-Le Pen rebat les cartes de la politique française. C’est la première fois sous la Ve République que la droite est absente du 2e tour. Et la première fois qu’aucun des deux grands partis qui ont dominé la vie électorale depuis près d’un demi-siècle, Les Républicains (LR) et le parti socialiste, n’y est présent.

Jamais élu, Emmanuel Macron est désormais en bonne position pour emporter le scrutin suprême le 7 mai et devenir, à 39 ans, le plus jeune président de la République de l’Histoire.

Face à lui se dresse la candidate du Front national, qui réédite la performance de son père Jean-Marie Le Pen en 2002 en accédant au second tour, sans toutefois arriver en tête comme elle l’a longtemps espéré.

@GhufranBron