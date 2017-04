Portrait du leader du mouvement « En Marche » Emmanuel Macron qualifié pour le sprint final à la présidentielle française.

A 39 ans, il est l’homme qui séduit à droite comme à gauche. L’ancien ministre de François Hollande était l’invité surprise de la course à la présidentielle française. Sa candidature était inimaginable il y a un an, incertaine il y a six mois, il est aujourd’hui qualifié pour le second tour. Il est pourtant celui dont on ne sait trop s’il est d’un camp ou de l’autre. Lui se dit « de gauche« , dans son autobiographie Révolution publiée fin 2016. Mais il se revendique aussi « libéral« .

La plupart des portraits qui sont dressés d’Emmanuel Macron parlent d’un homme à plusieurs visages, complexe, insondable. A la fois affable, proche des gens et sans affect. Son engagement singulier en politique peut sans doute s’expliquer par son parcours hybride. Issu d’une famille de médecins du Nord de la France, tiraillé entre son amour pour la philosophie, le théâtre, la musique classique et le désir de réussir, il grimpe rapidement les échelons en tant que banquier d’affaires avant de devenir ministre.

Enfin, il y a Madame… Si la presse people s’intéresse autant au couple Macron, c’est sans doute parce que Brigitte, sa femme, a plus de 20 ans de plus que son époux. Elle était enseignante dans le lycée dans lequel Emmanuel Macron était élève et admet aujourd’hui avoir été très vite séduite. Leur première rencontre a lieu alors que lui était collégien, en troisième, lors d’un cours de théâtre qu’elle animait.

@GhufranBron