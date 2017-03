Le délai était fixé à ce lundi 13 mars 2017, 12h00. Celui pour déposer les listes des candidats au Conseil d’Etat vaudois, dont le premier tour est fixé au dimanche 30 avril.

Comme attendu ce sont les noms de 15 candidats qui ont été déposés lundi 13 mars au bureau électoral cantonal. 15 noms répartis sur 8 listes. Dans l’ordre du tirage au sort, l’on retrouve le candidat des Vert’libéraux François Pointet qui fera la course seul. L’Alliance du centre présente un ticket à 2, composé de la PDC Sylvie Villa et de Serge Melly de Vaud Libre.

Autre liste, une double, celle du centre-droite, avec les Ministres PLR sortants Jacqueline de Quattro, Pascal Broulis et Philippe Leuba. Ils sont accompagnés par l’UDC Jacques Nicolet. Egalement présente sur 2 listes, l’alliance du parti socialiste et des Verts. Avec les Conseillers d’Etat PS sortants : Nuria Gorrite et Pierre-Yves Maillard, accompagnés par la nouvelle candidate socialiste Cesla Amarelle. Et présente à leurs côtés, une autre sortante : la Verte Béatrice Métraux.

Guillaume Morand, alias « Toto » Morand se présente quant à lui seul sur la liste du PDR, le Parti de rien. Enfin, dernier ticket : il est composé des candidats d’Ensemble à gauche : Céline Misiego du POP, Hadrien Buclin de solidaritéS et Yvan Luccarini de Décroissance-Alternatives.

Sur le plan de la loi, chaque candidat devait réunir le soutien d’au moins 50 parrains. Des contrôles seront aussi menés pour valider leurs candidatures. Corinne Martin, Présidente du Bureau Electoral vaudois:

Ces listes définitives seront publiées dans la Feuille des avis officiels. Le matériel de vote sera ensuite envoyé aux vaudois pour le premier tour de l’élection au Conseil d’Etat fixé au dimanche 30 avril.

Notez que pour le Grand Conseil, les partis avaient aussi jusqu’à ce lundi 12h00 pour déposer les listes des candidats dans les arrondissements respectifs.