Suite de notre série en vue des élections cantonales vaudoises du 30 avril. Nous vous proposons cette fois un entretien avec Serge Melly, de Vaud Libre.

Serge Melly se présente sur le ticket de l’Alliance du Centre, aux côtés de la PDC Sylvie Villa. Député au Grand Conseil depuis 1998, Syndic de Crassier et agriculteur, Serge Melly veut faire entendre la voix du centre lors de cette élection. À quelques semaines du 1er tour, il se dit « optimiste »:

S’il se lance dans la course à l’exécutif cantonal, c’est pour faire des voix et non pour booster sa liste au Grand Conseil:

Le plus important pour Serge Melly, c’est de faire entendre la voix du centre au Conseil d’Etat:

Pour sa campagne, Serge Melly veut avant tout s’appuyer sur l’aménagement du territoire:

L’agriculture est aussi un thème important pour le candidat de Vaud Libre au gouvernement:

S’il est élu au Conseil d’Etat, quel département intéresserait Serge Melly? Sa réponse:

Durant ces dernières semaines de campagne, Serge Melly va s’appuyer sur son esprit de consensus et son expérience de Syndic de Crassier:

Le premier tour de l’élection au Conseil d’Etat vaudois aura lieu le dimanche 30 avril 2017.