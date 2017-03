Suite de notre série d’entretiens avec les candidats au Conseil d’Etat vaudois pour les élections du 30 avril.

Ce vendredi, rencontre avec Céline Misiego (POP), candidate au Conseil d’Etat sur la liste « Ensemble à Gauche ». La gauche radicale lance 3 candidats dans la course au gouvernement. Mais Céline Misiego est lucide sur ses chances de réussite :

Les candidats de la liste « Ensemble à Gauche » veulent profiter de l’occasion pour se faire entendre sur plusieurs thématiques :

La gauche radicale se dit aussi déçue du bilan du gouvernement sortant à majorité de gauche :

Si Céline Misiego devait être élue au Conseil d’Etat, elle hériterait peut-être du Département de la formation laissé vacant par le départ d’Anne-Catherine Lyon. La popiste a des idées bien précises sur l’école vaudoise :

Outre Céline Misiego, Hadrien Buclin et Yvan Luccarini sont aussi candidats sur cette liste « Ensemble à Gauche ». Objectif de ce ticket à trois, rassembler le plus possible :

Le premier tour des élections cantonales vaudoises aura lieu le dimanche 30 avril.