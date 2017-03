Suite de notre série en vue des élections cantonales vaudoises du 30 avril. Nous vous proposons cette fois un entretien avec François Pointet, du parti Vert’libéral.

Âgé de 47 ans et Président des Vert’libéraux vaudois, François Pointet se lance seul dans la course au gouvernement, après les échecs d’alliances avec le centre et le centre-droit. Mais pour lui peu importe, cette campagne est l’occasion de porter les idées de son parti. François Pointet:

En se lançant dans la cours au Conseil d’Etat, François Pointet espère redistribuer les cartes:

Pour convaincre, le candidat des Vert’libéraux s’appuie sur 3 thèmes:

François Pointet veut s’attaquer en particulier à l’école vaudoise. Avec plusieurs propositions:

Le système social actuel est aussi dans le viseur du candidat au Conseil d’Etat:

François Pointet veut se placer en « homme de compromis » pour le gouvernement vaudois:

À quelques semaines du 1er tour de l’élection au Conseil d’Etat, le candidat Vert’libéral se montre confiant:

Le premier tour de l’élection au Conseil d’Etat vaudois aura lieu le dimanche 30 avril 2017.

Retrouvez toutes les autres interviews des candidats au gouvernement vaudois sur notre rubrique élections VD 2017.