Suite de notre série en vue des élections cantonales vaudoises du 30 avril. Nous vous proposons cette fois un entretien avec Yvan Luccarini, de Décroissance-Alternatives.

Déjà candidat il y a 5 ans, où il avait récolté un peu plus de 5’000 voix, le Veveysan Yvan Luccarini est en course cette année sur la liste de l’alliance de Gauche. Et avec cette candidature, il entend dénoncer la politique menée par l’actuel gouvernement:

Et avec cette candidature, il entend montrer le visage d’une gauche « combative »:

Pourquoi Yvan Luccarini a-t-il décidé de se présenter à l’élection au Conseil d’Etat vaudois? Ecoutez sa réponse…

L’un des thèmes phares d’Yvan Luccarini, c’est l’écologie:

L’objectif avoué d’Yvan Luccarini avec cette candidature au Conseil d’Etat vaudois, c’est tirer et faire de la publicité aux listes de l’alliance de Gauche au Grand Conseil:

Le premier tour de l’élection au Conseil d’Etat vaudois aura lieu le dimanche 30 avril 2017.

