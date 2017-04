Journée électorale dans le canton de Vaud. Les citoyens se rendent aux urnes ce dimanche 30 avril pour élire leurs autorités politiques pour les 5 prochaines années. Suivez les résultats en direct sur LFM.

17h30

À 95% du dépouillement, le PLR Pascal Broulis est en tête avec 60,47%. Le PS Pierre-Yves Maillard arrive deuxième (59,89%). Les deux autres candidats PLR Jacqueline de Quattro (56,42%) et Philippe Leuba (55,29%) sont troisième et quatrième. La PS Nuria Gorrite passe elle aussi au premier tour avec 55,29%.

Sous la barre des 50%, à la 6e place, la Verte Béatrice Métraux (48,03%), et la PS Cesla Amarelle (43,47%). L’UDC Jacques Nicolet est provisoirement 8e, avec 40,42%.

17h00

Le dépouillement avance grandement, il en est à 93%. Passeraient pour l’instant au premier tour de cette élection : le PLR Pascal Broulis, en tête avec 60,74% des voix. Suivent le PS Pierre-Yves Maillard (59,79%), et les deux autres candidats PLR Jacqueline de Quattro (56,67%) et Philippe Leuba (55,99%). la PS Nuria Gorrite complète la marche avec 55,18%.

Sous la barre des 50%, à la 6e place se trouve la Verte Béatrice Métraux (47,88%), et la PS Cesla Amarelle (43,29%).

L’UDC Jacques Nicolet est provisoirement 8e, avec 40,60% des suffrages.

Le taux de participation est de 40,39%.

16h15

Le dépouillement poursuit son cours pour le 1er tour du Conseil d’Etat. Après 74% d’avancement, la donne ne change pas: le PLR Pascal Broulis est en tête (61,42%), devant le socialiste Pierre-Yves Maillard (59,87%). Arrivent provisoirement 3e et 4e, les PLR Jacqueline de Quattro et Philippe Leuba avec 57,18% et 56,69%. Ces cinq candidats, tous sortants, sont pour l’heure mathématiquement réélus.

C’est plus compliqué en revanche pour la verte Béatrice Métraux, qui se place en 6e position avec 47,61%. La lutte pour le 7e fauteuil est elle engagée, comme attendu, entre la socialiste Cesla Amarelle et l’UDC Jacques Nicolet. Avantage pour l’heure à la candidate du PS qui obtient quelques 1’900 suffrages de plus que son concurrent direct.

Les 7 « petits candidats » sont tous sous la barre des 10%. Premier d’entre-eux: Guillaume « Toto » Morand du Parti de Rien.

À cette heure, le taux de participation s’élève, pour l’élection au Conseil d’Etat à 40,63%.

15h45

Les derniers résultats provisoires du 1er tour des élections cantonales vaudoises donnent toujours le PLR Pascal Broulis en tête, avec 61,25%. Il est suivi par le PS Pierre-Yves Maillard (59,99%), les deux autres PLR Jacqueline de Quattro (57,01%), Philippe Leuba (56,48%), et la PS Nuria Gorrite (55,30%).

Sous la barre des 50%, la Verte Béatrice Métraux arrive pour l’instant en sixième place, avec 47,75%. La 7e place est disputée entre la PS Cesla Amarelle (42,73%) et l’UDC Jacques Nicolet (40,93%).

Les autres candidats sont relativement devancés. Guillaume Toto Morand est 9e, avec 9,02%. Le taux de participation est de 40,62%.

Concernant le Grand Conseil, le PLR est en tête également, avec 34,65%. Suivent le PS (21,14%), l’UDC (18,34%), et les Verts (13,00%). Le taux de participation atteint 40,67%

15h00

Après 65% du dépouillement, les résultats se précisent. Les résultats à Lausanne, fief historique de la gauche, ont redistribué les cartes pour le 1er tour du Conseil d’Etat vaudois.

Pascal Broulis (PLR) est toujours en tête avec 60,78%. Pierre-Yves Maillard (PS) occupe la deuxième place avec 60,18%. Suivent les deux autres PLR Jaqueline de Quattro avec 56,47% et Philippe Leuba avec 55,94%. Nuria Gorrite (PS) est toujours en cinquième place, avec 55,47% des suffrages. La Verte Béatrice Métraux est sixième avec 48,07% devant la PS Cesla Amarelle, à 43,05%. L’UDC Jacques Nicolet est pour l’heure en huitième place avec 40,46%.

14h40

Les choses se précisent pour le 1er tour du Conseil d’Etat vaudois. L’avancement du dépouillement vient de faire un bond à 60% avec les résultats de Lausanne, siège historique de la gauche.

Pascal Broulis (PLR) est toujours en tête avec 60,41%. Il est désormais secondé de Pierre-Yves Maillard (PS) et ses 60,15%. Suivent les PLR Jacqueline de Quattro et Philippe Leuba suivent avec 56,09% et 55,50%. Nuria Gorrite (PS) est en 5e position (55,45%) devant la verte Béatrice Métraux (48,19%).

Pour le 7e siège, il y a ce duel prévu entre Cesla Amarelle et Jacques Nicolet. La candidate du PS est provisoirement 7e avec 43,14%. Elle devance de 2’200 voix le représentant de l’UDC.

Les « petits candidats » sont loin derrière, avec moins de 10% des suffrages.

14h30

Les derniers résultats provisoires pour le 1er tour du Conseil d’Etat, après 38% d’avancement du dépouillement, donnent toujours les 3 PLR sur le podium. Pascal Broulis (65,05%) devance Philippe Leuba (60,41%) et Jacqueline de Quattro (60,39%).

Pierre-Yves Maillard (PS) se place provisoirement 4e avec 58,10% de suffrages devant sa collègue de parti Nuria Gorrite (52,58%). Jacques Nicolet est 6e (44,56%) et talonné par la verte Béatrice Métraux (44,30%). Cesla Amarelle (PS) est en 8e position (38,78%).

Guillaume « Toto » Morand ouvre la marche des « petits candidats » avec 8,56%.

Le taux de participation s’élève à 41,68%.

14h10

Grande inconnue, la participation pour cette journée d’élections vaudoises était attendue à la baisse.

À cette heure, la tendance semble néanmoins stable par rapport aux précédentes années, avec 42,07% de participation pour le 1er tour au Conseil d’Etat (41.79 % en 2012) et 42,06% pour le Grand Conseil.

14h00

Selon des résultats toujours provisoires, les trois PLR font la course en tête après 27% d’avancement du dépouillement. Pascal Broulis obtient 66,69% de suffrages, Philippe Leuba 62,23% et Jacqueline de Quattro 61,85%.

Pierre-Yves Maillard (PS) occupe la 4e place provisoire (57,64%) devant sa collègue de parti Nuria Gorrite (51,95%). L’UDC Jacques Nicolet suit avec 46,17%, devant Béatrice Métraux (verts) avec 43,22%. La socialiste Cesla Amarelle se classe provisoirement 8e et accuse plus de 4’000 voix de retard sur son principal concurrent, Jacques Nicolet.

Premier des « petits candidats », Guillaume « Toto » Morand est 9e avec 8,68%.

13h40

Le dépouillement pour le Grand Conseil est moins avancé que pour le Gouvernement. 13% des bulletins sont pour l’heure comptabilisés.

Selon les résultats provisoires, le PLR est en tête avec 36,24%. Suivent l’UDC (20,44%), le PS (19,47%) et les Verts (13,21%).

L’Alliance du Centre n’obtient pour l’heure que 3,67% de voix.

13h30

Après 23% du dépouillement pour le 1er tour au Conseil d’Etat, les trois candidats PLR continuent de faire la course en tête, avec dans l’ordre: Pascal Broulis (66,57%), Philippe Leuba (62,26%) et Jacqueline de Quattro (61,95%).

Les deux représentants du PS, Pierre-Yves Maillard et Nuria Gorrite suivent avec respectivement 57,54% et 51,80%. L’UDC Jacques Nicolet se place provisoirement au 6e rang (46,37%), devant Béatrice Métraux (verts) et ses 43,07%. La socialiste Cesla Amarelle accuse 4’000 voix de retard sur Jacques Nicolet et se retrouve à la 8e place.

Aucun résultat pour les grandes villes n’est encore tombé.

13h00

Le dépouillement en est à 19%, mais toujours pas de résultats pour les grandes villes vaudoises.

Pascal Broulis (PLR) fait toujours la course en tête, avec 66,74%, devant Philippe Leuba (PLR) 62,08% et Jacqueline de Quattro (PLR) est ses 61,94%.

Les socialistes Pierre-Yves Maillard et Nuria Gorrite suivent avec 57,98% et 52,16%. Jacques Nicolet (UDC) se classe pour l’heure 6e avec 46,46%. La verte Béatrice Métraux prend le 7e siège provisoire (43,30%). Cesla Amarelle est 8e avec 37,36%.

Ces résultats sont à prendre avec des « pincettes ».

12h30

Après 10% d’avancement du dépouillement pour le Conseil d’Etat (1er tour), Pascal Broulis (PLR) fait la course en tête avec 67,40%, suivi de Philippe Leuba (PLR) 63,16%, Jacqueline de Quattro (PLR) 62,51%. Le candidat de l’UDC, Jacques Nicolet devance pour l’heure la socialiste Cesla Amarelle.

Pour le Grand Conseil, le dépouillement est à 6%. C’est le PLR qui fait la course en tête avec 38,22% des voix, devant l’UDC (20,87%) et le PS (18,42%).

La participation dépasse les 40% pour les deux scrutins. Aucune grande ville n’a encore livré ses résultats.

09h00

Près de 900 candidats issus des quatre coins du territoire vaudois sont en lice pour les 150 sièges du Grand Conseil. Pour le Conseil d’Etat, ils sont 15 lors de ce premier tour à espérer décrocher l’un des 7 fauteuils au Gouvernement.

