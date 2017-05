Retour sur les élections cantonales de dimanche dernier.

On s’intéresse au Grand Conseil vaudois. Dans le détail, cette élection voit arriver de nouveaux noms… Et partir des figures de la politique vaudoise…. On fait le tour de cette liste non exhaustive :

Ces élections, ce sont des noms, mais aussi des chiffres. Certains font figure d’anecdote :

Le deuxième tour des élections aura lieu le 21 mai.