Cinq sortants réélus au Conseil d’Etat dès le premier tour.

Le PLR Pascal Broulis est arrivé en tête, avec plus de 60% des voix. Il est suivi par le PS Pierre-Yves Maillard, les PLR Jacqueline de Quattro et Philippe Leuba, et la PS Nuria Gorrite.

Autre candidate sortante, la Verte Béatrice Métraux est arrivée 6ème juste sous la barre des 50%. Elle devra donc passer par un deuxième tour.

Sans surprise, le septième siège en jeu, celui de la sortante PS Anne-Catherine Lyon, se jouera entre la socialiste Cesla Amarelle et l’UDC Jacques Nicolet. Cesla Amarelle a terminé devant son concurrent avec 43,56% contre 40,34% des voix. L’enjeu du scrutin du 21 mai prochain sera donc le maintien ou non de la majorité de gauche au gouvernement vaudois. Cesla Amarelle :

Quels seront les objectifs de la socialiste pour le second tour, Cesla Amarelle :

De l’autre côté, quelle sera la stratégie adoptée par l’UDC et Jacques Nicolet… :

Les plus petits candidats sont sous la barre des 10%. Mais parmi eux, Guillaume Toto Morand, du Parti de Rien, est satisfait de son score :

Avec un peu moins de 9% des voix, le premier candidat des « viennent ensuite » ira-t-il au second tour ? Toto Morand :

De son côté, l’Alliance du Centre a peiné à placer ses candidats. Sylvie Villa est 11e sur 15, Serge Melly 14e. La réaction du candidat de l’Alliance du Centre, Serge Melly :

Sylvie Villa, de l’Alliance du Centre, fait un meilleur score que son collègue. L’un des deux candidats sera-t-il présent au 2e tour ? Serge Melly :

Le deuxième tour de l’élection au Conseil d’Etat aura lieu le dimanche 21 mai. A noter que la Vert-libérale Isabelle Chevalley pourrait aussi se lancer dans la course.