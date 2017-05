La guerre des mots est déclarée au sommet de l’Etat. En vue du 2ème tour de l’élection au gouvernement du 21 mai, la gauche lance 2 candidates pour maintenir sa majorité. Le centre-droit, lui veut renverser la vapeur, voir même reléguer la gauche au rôle de figurant.

Pour le 2ème tour de l’élection au gouvernement vaudois, la gauche lance deux candidates : la verte Béatrice Métraux et la socialiste Cesla Amarelle. Objectif : décrocher les 2 fauteuils encore en jeu et maintenir la majorité de 4 à gauche et de 3 à droite qui prévaut depuis fin 2011 au Conseil d’Etat. Mais en face, le centre-droite veut reprendre la main. Son candidat du 1er tour, l’UDC Jacques Nicolet est à nouveau en course. Et il emporte cette fois avec lui la Vert’Libérale Isabelle Chevalley. Une alliance qui fait jazzer, mais qui fait surtout bondir la gauche qui parle d’arrogance. Avec 3 PLR déjà élus, le centre-droit vise clairement 5 sièges sur 7 au Conseil d’Etat. Questionné à plusieurs reprises sur cette stratégie, le Ministre PLR Pascal Broulis reste évasif. Officiellement, il appelle à « casser les crayons » le 21 mai prochain:

Si Pascal Broulis et le reste du centre-droit n’avouent qu’à demi-mot leur appétit, dans le camp adverse, ça ne fait aucun doute : le centre-droit a les dents longues et veut faire plus que récupérer la majorité en récupérant 5 sièges sur 7. Le Ministre socialiste réélu et actuel Président du Conseil d’Etat, Pierre-Yves Maillard:

En attendant, les différents camps ont lancé leurs campagnes en vue du 2ème tour de l’élection au Conseil d’Etat vaudois. Ce sera le 21 mai. 6 candidats sont en lice : Béatrice Métraux, Cesla Amarelle, Jacques Nicolet, Isabelle Chevalley, Guillaume « Toto » Morand et Sylvie Villa.