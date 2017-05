La campagne bat son plein dans le canton de Vaud, à 10 jours du deuxième tour de l’élection au Conseil d’Etat du 21 mai.

6 candidats sont en lice pour les deux sièges vacants au gouvernement. A droite, l’UDC Jacques Nicolet fait campagne avec la vert’libérale Isabelle Chevalley. À gauche, l’écologiste sortante Béatrice Métraux fait liste commune avec la socialiste Cesla Amarelle. Au centre, le PDC a maintenu Sylvie Villa dans la course. Electron libre, l’entrepreneur indépendant Toto Morand fait campagne seul pour le deuxième tour.

Deux candidates sont venues débattre ce vendredi sur LFM dans « Le Café de la presse ». Cesla Amarelle et Isabelle Chevalley ont notamment abordé les questions de fiscalité et la facture sociale. Cette dernière a pris l’ascenseur ces dernières années et elle risque de s’aggraver avec la démographie. Les deux candidates ont pu détailler leurs propositions en la matière. La conseillère nationale socialiste Cesla Amarelle

En réponse, la vert’libérale Isabelle Chevalley a demandé une photographie détaillée des coûts du social dans le canton.

Isabelle Chevalley qui débattait dans le Café de la presse avec Cesla Amarelle. L’émission est à retrouver en intégralité sur cette page ou sur nos ondes, ce dimanche 14 mai à midi.