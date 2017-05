Le visage du nouveau gouvernement vaudois sera connu ce dimanche 21 mai, date du 2ème tour de l’élection au Conseil d’Etat.

6 candidats sont en lice pour le 2ème tour de l’élection au Conseil d’Etat. Il reste 2 sièges à attribuer. Arrivé 9ème avec 8,54% le 30 avril et premier des « petits candidats », Guillaume « Toto » Morand est à nouveau dans la course pour le scrutin de ce dimanche. Celui qui a fondé le « Parti de rien » se dit confiant pour le second tour. Guillaume Morand:

Durant cette campagne de l’entre-deux tours, Guillaume Morand a à nouveau beaucoup parlé d’agriculture. Il parle d’une situation « dramatique ». Il est d’ailleurs allé à la rencontre des agriculteurs vaudois. Guillaume Morand:

Déjà candidat en 2012, Guillaume « Toto » Morand réfléchit désormais à la suite de son « Parti de rien ». Il prendra une décision dès le second tour passé:

Le second tour pour le Conseil d’Etat aura lieu ce dimanche 21 mai 2017. 6 candidats sont en lice : la verte Béatrice Métraux, la socialiste Cesla Amarelle, l’UDC Jacques Nicolet, la Vert’Libérale Isabelle Chevalley, la PDC Sylvie Villa et Guillaume Morand, du PDR.

Source illustration: capture d’écran Facebook