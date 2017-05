Le visage du Conseil vaudois « complet » sera connu ce dimanche 21 mai. 6 candidats sont en lice pour les deux sièges encore vacants au gouvernement.

Les fauteuils restant seront attribués dans les urnes, lors du 2ème tour de cette élection. A droite, l’UDC Jacques Nicolet fait liste commune avec la vert’libérale Isabelle Chevalley. À gauche, l’écologiste sortante Béatrice Métraux est en lice avec la socialiste Cesla Amarelle. Au centre, le PDC a maintenu Sylvie Villa dans la course. Electron libre, l’entrepreneur indépendant Toto Morand a fait campagne seul pour le deuxième tour.

Deux candidats sont venus débattre ce vendredi 19 mai sur LFM dans « Le Café de la presse » : Béatrice Métraux et Jacques Nicolet. Ils ont notamment abordé les questions de sécurité. Et sur ce point, la ministre verte sortante assume son bilan et met en avant les efforts réalisés en la matière ces 5 dernières années. La Verte Béatrice Métraux:

En réponse, l’UDC Jacques Nicolet estime qu’il faut aller plus loin, notamment en matière de lutte contre le trafic de drogue. Jacques Nicolet:

Jacques Nicolet qui débattait avec Béatrice Métraux dans le « Café de la Presse » sur LFM. Emission à retrouver ICI.

Le 2ème tour de l’élection au Conseil d’Etat vaudois, ce sera ce dimanche 21 mai.