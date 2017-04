Le programme de la 22e édition du festival genevois Tous Ecrans est une fois de plus très riche.

Séries, long-métrages, mais aussi vidéoclips et digital. Au total 169 œuvres seront projetées du 4 au 12 novembre prochains, dont de nombreuses avant-premières. Le public pourra découvrir 21 séries très attendues comme The Girlfriend Experience, produite par Steven Soderbergh ou encore The Young Pope avec Jude Law. Et puis il y aura aussi les web-séries qui offrent des programmes complètement libres, comme l’explique Emmanuel Cuénod, le directeur général du Festival :

Tous écrans c’est du 4 au 12 novembre. Renseignements sur le www.tous-ecrans.com