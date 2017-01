A Genève, nouveau rebondissement dans le procès de l’affaire Adeline, la socio-thérapeute sauvagement assassinée en 2013. La justice accepte la requête du prévenu Fabrice A. et récuse l’ensemble des juges.

Avec la suspension du procès en octobre dernier pour demander une 3ème expertise psychiatrique, la chambre pénale estime que les « juges ont donné toutes les apparences d’un évident parti pris contre le prévenu ». En lisant de plus près l’arrêt communiqué vendredi aux parties, le Tribunal criminel en prend pour son grade. La Chambre pénale de recours reproche principalement aux juges de s’être laissé influencer par le climat tendu du procès. L’attitude du procureur général Olivier Jornot, qui s’est montré très offensif, ne les a pas non plus aidés. Alors discréditer les psychiatres français et suspendre le procès ne sont pas des arguments recevables pour la chambre pénale. A ses yeux, les juges connaissaient déjà toutes les soi-disant irrégularités reprochées aux experts et pouvait y remédier plus tôt.

«Le tribunal a donné l’apparence de vouloir écarter un avis qui rendait forcément plus difficile le prononcé d’un éventuel internement à vie», a noté la Chambre pénale de recours. La décision, «à brûle-pourpoint», de demander une nouvelle expertise, fait «objectivement douter de l’impartialité des juges pour la suite des débats et pour se forger une conviction». D’où leur récusation.

Tout repart à zéro pour une procédure qui dure déjà depuis plus de 3 ans. Les nouveaux juges qui seront désignés vont devoir à nouveau entendre Fabrice A. Une épreuve de plus que devra affronter la famille d’Adeline. La grande question est maintenant de savoir si le nouveau procès se tiendra cette année encore.

