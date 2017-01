A la demande des jeunes, un Conseil leur sera dédié. Il sera mise en oeuvre par et pour eux.

C’est un projet de loi qui fait des va-et-vient depuis bientôt 4 ans à Genève, la loi sur l’enfance et la jeunesse. Le gouvernement l’a entérinée mercredi pour la soumettre au Grand Conseil. Une mise à jour était nécessaire car le texte actuel date de 1958. Ce qui change concrètement est l’apprentissage progressif de la citoyenneté. Dans les écoles, les cours d’éducation civique seront renforcés et surtout participatif. Et puis, à la demande des jeunes, un conseil qui s’apparenterait à un parlement leur sera dédié.

Anne Emery-Torracinta, conseillère d’Etat en charge de l’instruction publique (DIP):

Certains points de la loi sont trop obsolètes et ne correspondent pas à l’évolution sociale de la société. Elle ne prend, par exemple, pas en compte l’augmentation du nombre de familles monoparentales.

Anne Emery-Torracinta :

Le projet de loi sera présenté jeudi au parlement pour une étude en commission.

@GhufranBron