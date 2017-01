Les députés du Grand Conseil genevois ont renvoyé en commission de la santé l’initiative 160 « Pour le remboursement des soins dentaires ».

Et si le Canton de Genève remboursait les soins dentaires à la population… L’initiative en ce sens qui a récolté plus de 18’000 signatures a été discutée jeudi au Grand Conseil. Pas de décisions pour l’heure car c’est la commission de la santé qui va se pencher sur le sujet. L’initiative 160 demande que l’Etat mette en place une assurance obligatoire pour les soins dentaires de base, dont le financement est à assurer pour les personnes cotisant à l’assurance vieillesse et survivants. Un dispositif de prévention en matière de santé bucco-dentaire est également requis.

Salika Wenger, députée Ensemble à Gauche :

Même si opposants et partisans sont d’accord sur le fait que c’est un problème de santé publique, c’est la forme qui est contestée par le PLR, le PDC et l’UDC.

Pierre Conne, député PLR et médecin, mise plutôt sur la formule prévenir plutôt que guérir :

@GhufranBron