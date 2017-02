Aider les étudiants à prendre soin de leur santé.

C’est l’objectif des HUG qui ont lancé en septembre dernier des consultations spécifiques pour les étudiants genevois. Peuvent en bénéficier, ceux qui étudient à l’UNIGE, dans les HES-SO et à l’IHEID, l’institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement.

18 000 personnes sont concernées. Le but est d’offrir une première consultation de 45 minutes pour faire un bilan de santé globale

Thomas Pernin est Médecin-Chef de clinique de la Consultation pour Etudiants au sein du service de médecine de premier recours des HUG.

Quelles sont les demandes des étudiants ? :

Et les prix sont aussi et surtout plus avantageux, car l’aspect pécuniaire peut décourager parfois les étudiants à se soigner. Le Dr Thomas Pernin.

Pour prendre un rendez-vous, il suffit de se rendre sur le site des HUG : hug-ge.ch.