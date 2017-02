Après 18 mois d’ouverture de « Nature en Vrac », l’épicerie zéro déchet semble bien se porter. Le point avec ses responsables.

Elle s’appelle « Nature en Vrac », la petite épicerie zéro déchet en plein cœur des Grottes à Genève. Créé il y a presque un an et demi grâce à ses deux responsables, Mariana et Marcela, le magasin semble avoir séduit une clientèle en mal de produits frais et locaux. Il est le premier du genre à avoir ouvert en Suisse romande. Chez « Nature en Vrac », on s’y rend avec ses propres contenants pour se ravitailler en céréales, en légumes frais, en lessive et même en croquettes pour chien.

Si le concept séduit dans des grandes villes comme Londres, Berlin ou New-York, qu’en est-il réellement à Genève ? Le point avec Marcela qui précise que l’épicerie reçoit une cinquantaine de clients par jour :

Une majorité des clients de « Nature en Vrac » sont des citadins entre 30 et 50 ans. Mais le concept semble plaire aux seniors également. Les explications de Mariana :

Nature en Vrac, Place des Grottes 1, Genève. Tél. 022 525 67 70. Ouvert lundi de 14h à 19h, mardi-vendredi de 9h30 à 19h, jeudi de 9h30 à 21h, samedi de 9h30 à 17h.

