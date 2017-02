Le Canton de Genève veut régulariser la situation de sans-papiers qui rempliraient des critères bien définis. Lors de la phase pilote, 590 permis B ont été accordés à des personnes, dont 147 familles.

Opération Papyrus. Nom de code : régulariser les sans-papiers à Genève. Le département de la sécurité et de l’économie (DSE) a présenté mardi son projet qui vise à faciliter la situation de milliers de clandestins travaillant depuis des années dans le Canton. Concrètement, le Secrétariat d’Etat aux migrations, le SEM, a accepté d’assouplir les conditions d’admission ordinaires. La durée de séjour continu baisse à cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés et à dix ans pour les célibataires. Sur la base du préavis cantonal, le SEM va instruire chaque dossier individuellement. Le milieu associatif a participé activement à ce changement de règlement.

Environ 76’000 sans-papiers vivraient en Suisse, dont 13’000 à Genève. Ils viennent surtout d’Amérique latine, suivis par des ressortissants des Balkans, des Philippines et de Mongolie.

Marianne Halle, chargée de communication du Centre de Contact Suisses-Immigrés :

Les personnes sans-papiers travaillent principalement dans l’économie domestique, la construction et la restauration. Afin d’assainir ces secteurs particulièrement touchés par le travail au noir et la sous-enchère salariale et ainsi éviter un appel d’air, l’opération Papyrus comprend un renforcement des contrôles.

Tania est une équatorienne de 32 ans et elle est le premier cas de régularisation du projet Papyrus.

Processus d’intégration

L’opération s’accompagne aussi d’un dispositif d’intégration. Dans ce cadre, une campagne d’information destinée aux employeurs sera lancée fin avril. Une bourse à l’emploi de l’économie domestique mettra en relation employeurs et candidats. Et dès mercredi, le Bureau de l’intégration des étrangers tiendra une permanence d’information dans les locaux de l’Office cantonal de la population et des migrations.

