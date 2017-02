Il étaient 1100 jeunes à célébrer leur passage à l’âge adulte lors des traditionnelles promotions citoyennes.

Ils ont 18 ans et ils auront le droit de voter cette année. Ils se sont retrouvés lundi 20 février au théâtre du Léman à Genève pour fêter leur majorité et le droit de voter en présence des autorités. Au programme, les discours officiels, les témoignages d’un médecin sans frontière et d’un jeune homme qui a fait le tour du monde à vélo. Pour Esther Alder, la Conseillère en charge de la cohésion sociale en Ville de Genève, cette soirée est importante pour les 40 communes participantes.

Nous avons promené notre micro pour recueillir l’avis des principaux intéressés. Les jeunes. On les écoute.

La soirée s’est poursuivie avec un one man show du comique Artus.