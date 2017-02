Deux Valotton, un Hodler et un Amiet ont été légués au Musée d’art et d’histoire de Genève.

A Genève, le musée d’art et d’histoire s’enrichit de 4 nouvelles peintures suisses grâce à un leg. L’avocat Jean Clostre les a léguées à sa mort en 2016, dans le plus grand secret puisque la société des amis du musée, dont il faisait pourtant partie, n’en n’a rien su. Les œuvres, deux peintures de Félix Valotton, une de Ferdinand Hodler et une de Cuno Amiet sont évaluées à près de 1 million francs. Le directeur des musées d’art et d’histoire Jean-Yves Marin.

Le point de vue de Charlotte de Senarclens, la présidente de la société des amis du Musée d’art et d’histoire avec Judith Monfrini:

Dès le jeudi 23 février, les œuvres sont visibles au MAH.