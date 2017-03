Le Grand Conseil genevois a accepté jeudi une résolution qui demande à Berne plus de souplesse en matière d’asile.

Les députés genevois exigent de Berne une application digne et humaine de la politique d’asile. Ils demandent à la Confédération de ne pas renvoyer des requérants d’asile lorsque la situation familiale l’exige, afin de ne pas désunir inutilement les membres d’une famille. La résolution adoptée jeudi par 60 oui, contre 27 non et 1 abstention de l’UDC et du MCG, invite également le Conseil Fédéral à respecter le droit international en la matière.

Le texte fait écho à plusieurs renvois qui ont ému les Genevois l’année passée. On peut notamment citer le cas du renvoi d’un père de famille érythréen en Italie, alors que son épouse enceinte et ses deux filles ont pu rester dans le canton.

Caroline Marti, députée socialiste :

L’UDC et le MCG étaient contre cette résolution. Selon le député MCG François Baertschi, une telle résolution pourrait faire un appel d’air :

Logés à la caserne

Dans le cadre de ce débat, le Parlement a aussi adopté par 58 oui, contre 15 non et 13 abstentions de l’UDC et du MCG, une résolution invitant le Conseil d’Etat à réitérer sa demande de pouvoir utiliser la caserne des Vernets pour loger des requérants d’asile. Le texte demande également que l’exécutif obtienne davantage de moyens financiers de la Confédération dans le cadre des coûts de l’asile.

Les murs de la caserne appartiennent au canton, mais Berne a toujours refusé de le laisser l’utiliser alors qu’elle est vide, a relevé Bertrand Buchs. « Il faut voter cette résolution pour que le problème soit réglé », a-t-il plaidé.

« Cette résolution est déplacée », a estimé Henry Rappaz, du MCG. Genève a déjà essuyé des refus du Conseil fédéral et de l’armée concernant l’utilisation de la caserne. Selon lui, le site est pollué et ne convient pas à des réfugiés.

