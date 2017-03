Le magistrat en charge des Transports, Luc Barthassat, a révélé sur facebook qu’un journaliste enquêtait sur une avance sur salaire qu’il a touché en décembre 2016. Un media bashing s’est alors enclenché sur son profil.

Tout ça pour ça. C’est l’histoire de Luc Barthassat, un conseiller d’Etat genevois, qui demande une avance sur salaire au mois de décembre. On aurait pu s’arrêter là mais pourquoi se priver d’un peu de piment dans une affaire qui n’en est finalement pas une.

Avant de partir en vacances fin décembre, Luc Barthassat a demandé un acompte au service des ressources humaines de l’Etat pour « payer ses factures » dit-il. La pratique est légale mais pas courante. La « Tribune de Genève » s’est fait l’écho de cette avance et l’un de ses journalistes a décidé de mener une enquête. Et comme tout bon journaliste, il a adressé des questions au magistrat en charge des Transports et de l’agriculture. L’histoire aurait encore pu s’arrêter là mais Luc Barthassat en a décidé autrement. Considérant que ces questions relève de sa sphère privée, il décide de court-circuiter la TdG et de prendre les devants sur facebook. S’en suit un véritable déferlement au sujet de la fonction de journaliste. « Un « journaliste » hahaha oui oui …fouille merde oui » ou encore « Bravo! Seuls les imbéciles succomberont à la médiocrité de certains journalistes escrocs ! ».

En marge d’une conférence de presse vendredi, Luc Barthassat a accepté de se prononcer sur le sujet.

Ecoutez :

@GhufranBron