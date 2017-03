Le salon de l’auto de Genève a ouvert ses portes à la presse ce mardi.



Juste avant l’arrivée du grand public, les journalistes du monde entier se pressent dans les allées du salon pour découvrir les premières mondiales et européennes.

De plus en plus, les voitures électriques occupent une place importante, c’est le cas notamment chez Renault qui a présenté mardi sa toute nouvelle Zoé version sportive : la ZOE e-Sport Concept. Les détails avec celui qui l’a déjà essayé, Nicolas, le fils d’Alain Prost, pilote de Formule E :



Nicolas Prost est actuellement engagé dans le championnat de Formule E, (les courses se déroulent dans des monoplaces 100% électrique). Il fait le point sur sa situation :

Notez que le championnat de Formule E est dominé par le Vaudois Sébastien Buemi sur Renault e.dams.

Le salon de l’auto de Genève ouvre ce jeudi et se tient jusqu’au 19 mars à Palexpo.

Renseignements sur www.gims.swiss.