Le parti du Travail genevois lance une initiative populaire pour une caisse maladie publique à but social.

L’idée d’une caisse maladie publique ressurgit à Genève. Et c’est le parti du Travail qui lance mercredi une initiative populaire qui a jusqu’au 17 juillet pour récolter plus de 10’000 signatures. Concrètement, le parti de gauche demande la mise en place d’une assurance maladie et accident publique à but social. Ce qui, selon les initiants, permettrait de lutter contre l’augmentation des primes. En parallèle, et il s’avère que c’est un hasard du calendrier, les conseillers d’Etat genevois et vaudois, respectivement Mauro Poggia et Pierre-Yves Maillard, lancent, eux, deux initiatives fédérales. Elles visent à instaurer une caisse de compensation nationale et à lutter contre le lobbysme dans les chambres à Berne.

Alexandre Eniline est le président du Parti du Travail genevois :

La démarche en est qu’au stade de l’initiative. Si elle fait le chemin habituel pour aboutir, elle devra passer par le parlement. Mais comment garantir, pour l’heure, que les primes seront moins chères que chez les assureurs privés ?

René Ecuyer, membre du Parti du Travail genevois :

GhufranBron