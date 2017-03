Elles viennent de Syrie, de Libye ou du Yemen et n’auraient jamais dû arriver en Suisse.

Elles, ce sont neuf œuvres d’art qui sont à découvrir au Musée d’Art et d’Histoire de Genève. Elles ont été découvertes aux Ports Francs lors d’un contrôle d’inventaire des douanes en 2013 et confisquées par le ministère public. Ces objets sont d’une rare qualité comme l’explique Jean-Yves Marin, le directeur des Musées d’art et d’histoire de Genève :

Montrer ces œuvres au grand public a aussi et surtout une vocation pédagogique pour le Conseiller administratif en charge de la culture et du sport, Sami Kanaan :

Cette exposition est à découvrir jusqu’en octobre au MAH.