Deux associés, Julia et Eduardo ont implanté le concept du pressing écolo à Genève. UrbanWashers, c’est son nom, a ouvert ses portes il y a 3 mois.

C’est un pressing tout ce qu’il y a de plus normal dans le quartier de l’hôpital à Genève. Mais quand on pousse la porte d’UrbanWashers, on est frappé par l’absence d’odeur de solvants chlorés. Deux associés ont décidé de bannir ces produits de leur service. Et pour cause, le perchloréthylène, le plus courant des solvants, est utilisé dans la plupart des pressings alors qu’il est considéré en Europe et en Suisse comme un produit toxique dangereux pour l’environnement. Il est même classé 3 dans la liste des cancérogènes et réputé neurotoxique. L’alternative est une technique de blanchissage sophistiquée qui utilise de l’eau et des détergents biodégradables dans des machines à laver informatisées.

Julia Gosse, co-fondatrice d’Urban Washers :

Cela fait plus de 3 mois que ce pressing écolo a pignon sur rue. Premier bilan avec son co-fondateur, Eduardo Rebetez :

Retrouvez plus d’infos sur www.urbanwashers.com