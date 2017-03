Le Centre social protestant tire la sonnette d’alarme. La classe moyenne se paupérise en Suisse romande.

La classe moyenne inférieure n’arrive plus à joindre les deux bouts. Les personnes, dont les revenus oscillent entre 4000 francs pour une personne seule, et 8’400 francs pour une famille avec deux enfants, sont déstabilisées dès qu’une dépense inattendue survient. 2’500 francs de « facture surprise » et le budget familial s’écroule. Le directeur du Centre social protestant à Genève, Alain Bolle:

Les gens sont étonnés de se retrouver dans la difficulté et tardent à demander de l’aide. La directrice du CSP Vaud, Bastienne Joerchel:

Didier (prénom d’emprunt) a dû frapper à la porte du CSP, quant à sa deuxième fille a été diagnostiquée porteuse d’une maladie orpheline. On l’écoute:

Les CSP romands lancent une campagne de sensibilisation avec des affiches et une vidéo. Ils font également appel aux dons et demandent aux autorités publiques d’agir rapidement pour trouver des solutions. Alain Bolle: