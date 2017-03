C’est un défi fou qu’a réalisé le navigateur Yvan Bourgnon…

Jugez plutôt : il a passé 220 jours en mer pour réaliser un tour un monde en solitaire. Au final : 55 000 km parcourus, 17 mers et 3 océans traversés. Mais là où l’exploit est encore plus retentissant, c’est que son petit catamaran de sport, long de 6 mètres, n’avait ni cabine, ni GPS, ni système électronique et aucune assistance. Une aventure « à l’ancienne ». Yvan Bourgnon.

Une aventure technique bien sûr mais humaine aussi…

Son tour du monde a été filmé de l’intérieur par le navigateur lui-même. Un film intitulé « en équilibre sur l’océan », vient de sortir. Il sera projeté en présence d’Yvan Bourgnon le 22 mars au cinérama Empire à Genève.