690’000 amateurs de voitures se sont rendu au salon de l’automobile de Genève. La 87ème édition s’est achevée dimanche sur un bilan positif pour les organisateurs. L’heure est donc à la stabilité côté chiffres. 175 nouveaux modèles et concept cars ont été présentés au public et à plus de 10’000 journalistes durant 10 jours. L’équilibre entre les visiteurs en semaine et les visiteurs du weekend est sans doute l’un des succès dont la direction est la plus fière. Du côté des 180 exposants, ils ont également exprimé leur satisfaction lors d’une enquête permettant d’évaluer l’organisation et les prestations de la manifestation.

La 88e édition du Salon international de l’automobile, aura lieu, et c’est un hasard, du 8 au 18 mars 2018.

