Le Festival du film et forum international des droits de l’homme (FIFDH) s’est clôt dimanche à Genève. Cette 15ème édition du cinéma engagé a drainé un public toujours plus nombreux et souvent plus jeune. Pendant 10 jours, le programme proposait une immersion dans des thématiques parfois difficiles voire tragiques comme les disparitions forcées ou la torture. Mais la surprise vient des réseaux sociaux avec près de 800’000 personnes atteintes sur dix jours, notamment grâce au streaming live des débats du Forum. L’intervention de l’ancienne présidente du Brésil, Dilma Roussef, a été suivie en direct par 1351 personnes, puis vue plus de 77’000 fois.

Côté palmarès, la directrice du FIFDH, Isabelle Gattiker, nous parle du film qui s’est vu décerné le grand prix de Genève :

Le FIFDH est sans doute l’un des festivals phares à Genève. Il enregistre la plus grande affluence niveau public. Quel avenir et quelles perspectives pour les futurs années? Isabelle Gattiker:



