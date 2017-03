Vous avez sans doute déjà entendu parler de la monnaie Le Léman.

Créée en septembre 2015, elle est transfrontalière et peut donc être utilisée de Lausanne à Evian en passant par Genève. Un Léman est égal à un francs ou un euro. Aujourd’hui, ce sont 400 entreprises qui ont déjà adopté ce moyen de paiement, ce qui représente entre 3 et 4000 personnes. Les créateurs de cette monnaie ont décidé d’aller plus loin en lançant ce mardi le Lémanex, un crédit mutuel qui a pour objectif de créer de la trésorerie pour les entreprises. Une quarantaine de société sont déjà partantes. Les explications de Jean Rossiaud, porte-parole de la monnaie Le Léman :

Mais comment garantir la sécurité de tous si par exemple une entreprise malhonnête rejoint le réseau ? La réponse de Jean Rossiaud :

Le Lémanex sera mis en place prochainement. Les transactions se feront via une application, qui sera dévoilée ce vendredi.